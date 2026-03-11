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Zanin é sorteado novo relator de ação que cobra instalação da CPI do Banco Master após Toffoli se declarar suspeito

Deputado Rodrigo Rollemberg (PSB) pediu ao Supremo que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), seja obrigado a instalar a comissão

Agência Brasil

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