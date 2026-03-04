Votação da PEC da Segurança em comissão especial da Câmara é cancelada após impasses

Mendonça Filho é relator do caso na Câmara. Marina Ramos / Câmara dos Deputados / Divulgação

Prevista para se iniciar às 10h desta quarta-feira (4), a apreciação e votação da proposta de emenda à Constituição 18/25, a PEC da Segurança Pública, em comissão especial da Câmara dos Deputados foi cancelada. As informações são do Estadão.

A decisão é resultado do impasse sobre a alteração na maioridade penal. O ponto não estava previsto no projeto original elaborado pelo governo, mas foi proposto no texto substitutivo apresentado pelo relator, Mendonça Filho (União-PE). O parlamentar quer alterar de 18 para 16 anos a idade em que jovens podem responder criminalmente.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou os líderes da Casa para reunião às 14h desta quarta-feira. Antes disso, o relator foi até o Palácio da Alvorada para falar sobre o texto com Motta. Às 11h, a apreciação e votação na comissão especial foi cancelada.

Ainda não há detalhes sobre nova data para que o projeto seja apreciado na comissão especial. Havia expectativa para que a PEC da Segurança seguisse para o plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira.

Entenda o impasse

A divergência central reside na desidratação da proposta original enviada pelo governo federal e na inclusão de temas de endurecimento penal pelo relator.

A visão do governo: o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), sinalizou a busca por consenso para evitar uma derrota ou o travamento da pauta."Há a necessidade de tirar a questão da redução da maioridade penal. Vamos fazer dezenas de reuniões para buscar um consenso. Se não der, acho que o ambiente não está fácil", afirmou.

o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), sinalizou a busca por consenso para evitar uma derrota ou o travamento da pauta."Há a necessidade de tirar a questão da redução da maioridade penal. Vamos fazer dezenas de reuniões para buscar um consenso. Se não der, acho que o ambiente não está fácil", afirmou. A posição da oposição/independente: Partidos como PSOL e Rede ameaçam obstruir a votação caso o texto não seja alterado.