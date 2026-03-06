Vorcaro é transferido para Penitenciária Federal de Brasília

Foto mostra Vorcaro na penitenciária de Brasília. Polícia Civil / Divulgação

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido, nesta sexta-feira (6), para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele deixou o presídio de Potim, no interior de São Paulo, por volta das 11h30min, segundo o g1.

Vorcaro, que estava em Potim desde quinta-feira (5), agora ficará numa penitenciária de segurança máxima.

A Polícia Federal solicitou a imediata transferência de Vorcaro afirmando que "há necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado". O pedido foi aceito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro chegou a Penitenciária Federal de Brasília. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O dono no Banco Master foi preso novamente pela Polícia Federal na quarta-feira (4), em São Paulo.

Vorcaro, que é investigado por fraudes bilionárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos, foi preso em casa, em São Paulo. A defesa dele nega as suspeitas.

Esta nova fase da operação apura a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro e outros aliados dele. Também estão sob apuração os crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro.

Daniel Vorcaro já havia sido preso em 17 de novembro de 2025, no âmbito das investigações sobre uma suposta fraude na emissão de créditos bancários. Na ocasião, ele planejava uma fuga. O empresário deixou a cadeia em 29 de novembro, mas era monitorado por tornozeleira e precisava cumprir outras restrições.

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central (BC) no dia seguinte à prisão, em uma intervenção que antecedeu a derrocada de outras instituições financeiras ligadas ao grupo.

Entre as operações suspeitas estão a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.