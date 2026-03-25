Política

Até 40 anos de pena
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Vicaricídio: Senado aprova tipificação de crime para quem mata filhos para atingir a mãe

As penas previstas variam de 20 a 40 anos de reclusão. Proposta segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Agência Senado

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