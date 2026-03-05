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Vereadora de Encantado presta depoimento à PF em investigação sobre suspeita de fraude em contratos com verbas federais

Investigação da Polícia Federal apura suspeitas de fraude em licitações e contratos públicos com recursos federais no Vale do Taquari

Airton Lemos

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