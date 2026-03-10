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Banco Master: as estratégias do governo e da oposição para fazer uso político do escândalo

Campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro analisam estratégias para neutralizar ataques e colar crise no adversário

Fábio Schaffner

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