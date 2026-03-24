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Decisão de Moraes
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Uso de tornozeleira e visita dos filhos em dias pré-determinados: as regras que Bolsonaro terá de cumprir na prisão domiciliar

Ex-presidente recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (27) após duas semanas de internação

Zero Hora

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