TSE nega pedido do PL para investigar Lula por homenagem durante desfile de escola de samba no Carnaval deste ano

Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói no carnaval deste ano. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O ministro Antonio Carlos Ferreira, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, rejeitou nesta quinta-feira (19) o pedido do Partido Liberal (PL) para investigar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ele ter sido homenageado no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval deste ano.

Segundo o g1, o PL solicitou ao TSE produção antecipada de prova baseada nos indícios de que o evento teria sido constituído com financiamento público e com utilização da máquina administrativa, além da presença de elementos típicos de campanha eleitoral.

O partido pedia que o TSE determinasse que órgãos do governo repassassem informações sobre qualquer tipo de gasto ou de envolvimento no desfile.

O magistrado disse, na decisão, que o PL requereu acesso a documentos de natureza administrativa que já estariam disponíveis ao público em geral.

"As informações pretendidas – todas relacionadas ao desfile das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, no período compreendido entre os anos de 2023 a 2026 – dizem respeito, essencialmente, a gastos públicos, repasses orçamentários, contratos administrativos, convênios, registros de agendas oficiais, dados de audiência televisiva e imagens de transmissão do evento", escreveu.

Segundo Antonio Carlos, o PL buscou "a utilização do processo judicial como mecanismo exploratório de obtenção ampla e indiscriminada de informações, medida que é incompatível com os pressupostos de necessidade e utilidade, que legitimam o ajuizamento das ações probatórias autônomas".