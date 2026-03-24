TSE torna Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, inelegível

Cláudio Castro posou para foto ao deixar o Palácio Guanabara nesta segunda-feira. Ernesto Carrico / Governo do Rio de Janeiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, inelegível por oito anos. A votação, que começou em 2025, terminou nesta terça-feira (24) e teve cinco votos favoráveis pela condenação e dois contra. As informações são do O Globo.

O julgamento do político foi suspenso em novembro de 2025, após o ministro Antônio Carlos Ferreira pedir vista do processo. O Ministério Público Eleitoral acusa o político de abuso do poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022.

As ministras Estela Aranha e Cármen Lúcia e os ministros Floriano de Azevedo Marques e Antônio Carlos Ferreira seguiram o voto da relatora, Isabel Gallotti, e votaram a favor da condenação. Nunes Marques e André Mendonça votaram contra.

Renúncia ao governo do Rio

Na véspera da retomada do julgamento e na esperança de se livrar da sanção, Castro renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado em ato no Palácio Guanabara, em evento com a presença de aliados políticos do agora ex-governador. Em coletiva, ele destacou as realizações e anunciou sua pré-candidatura ao Senado.