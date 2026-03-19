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Tribunal Regional Eleitoral mantém cassação de vereador mais votado de Caraá

Fabiano Santos da Silva (Republicanos) foi condenado por compra de votos. Caso foi levantado em reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI). Cabe recurso contra a sentença

Humberto Trezzi

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