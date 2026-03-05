STF suspende quebra de sigilo de Lulinha e outros alvos da CPI do INSS

Decisão foi tomada nesta quinta-feira (5) Gustavo Moreno/STF / Divulgação

Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, e dos outros listados pela CPI do INSS. A decisão é desta quinta-feira (5).

— Por óbvio, esclareço que a decisão de ontem e a presente decisão não têm qualquer relação e não invalidam quebras de sigilo efetuadas na investigação da Polícia Federal, sob a supervisão do STF, em procedimentos próprios — afirmou o relator.

A decisão é uma extensão da medida tomada na quarta-feira (4), quando o magistrado acatou o pedido de anulação feito pela empresária Roberta Luchsinger, amiga do filho do presidente Lula. As informações são do g1.

Entenda

Fábio Luis Lula da Silva, filho de Lula, teve seu nome envolvido no inquérito que apura a fraude bilionária do INSS por suposta relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Informações que circularam em meio às investigações e imprensa indicam que ele teria recebido dinheiro do Careca do INSS.

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— A necessidade de investigar Fábio Luis decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de "o filho do rapaz — declarou Alfredo Gaspar, relator da CPI.