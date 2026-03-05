Política

Supremo
Notícia

STF suspende quebra de sigilo de Lulinha e outros alvos da CPI do INSS

Decisão é uma extensão da medida tomada na quarta, quando Flávio Dino acatou o pedido de anulação feito pela empresária Roberta Luchsinger, amiga do filho do presidente Lula

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS