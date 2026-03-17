STF proíbe acesso a dados de Vorcaro armazenados na CPI do INSS

Empresário está preso desde 4 de março. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a proibição de acesso ao material relacionado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está armazenado na sala‑cofre da CPMI do INSS.

Segundo o despacho, a medida atende à necessidade de preservar o sigilo sobre conteúdos pessoais apreendidos. O empresário está preso desde 4 de março.

“Determino, com efeitos imediatos, que ninguém tenha acesso ao material armazenado na Sala-cofre da CPMI do INSS referente aos equipamentos e documentos apreendidos do investigado Daniel Bueno Vorcaro”, afirmou o ministro. "A ordem deve ser cumprida com extrema urgência", determinou.

Mendonça mandou ainda que a Polícia Federal, em conjunto com a presidência da CPMI, retire os equipamentos do local para realizar uma nova triagem. O objetivo é separar dados de caráter estritamente privado, que não devem ser compartilhados com a comissão. As informações são do g1.

Entre os conteúdos já identificados em um dos aparelhos de Vorcaro estavam mensagens pessoais trocadas com a modelo e influenciadora Martha Graeff, sua ex‑noiva. Os documentos incluíam conversas de caráter íntimo.

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A defesa de Martha divulgou nota afirmando que ela é vítima de “grave violência”, em razão da exposição de mensagens privadas. O advogado Lúcio de Constantino, que assina o comunicado, declarou que a cliente está “consternada” e que avalia medidas judiciais. Segundo ele, Martha não mantém relacionamento com Vorcaro há meses e “jamais esteve envolvida em qualquer ilicitude penal”.

Na quinta‑feira (12) passada, a CPMI aprovou, em votação simbólica, a convocação da influenciadora para prestar depoimento. A data da oitiva ainda não foi definida.