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STF conclui votação e mantém, por unanimidade, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro

Segunda Turma formou placar de 4 a 0 para referendar a decisão de André Mendonça; relator afirmou que há indícios de continuidade das ações atribuídas ao grupo investigado

Zero Hora

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