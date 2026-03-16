Política

Legislação eleitoral

STF mantém limite de candidatos por partido nas eleições proporcionais

Dispositivo aprovado em 2021 permitia o registro de candidaturas até 150% do número de vagas em disputa em Estados com até 18 deputados federais ou em cidades com até 100 mil eleitores

Estadão Conteúdo

Pedro Penteado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS