STF forma maioria para manter privatização da Corsan

Privatização da Corsan foi concluída em 7 de julho de 2023. Ronald Mendes / Agencia RBS

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, com seis votos a zero, para rejeitar a ação que questionava o processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A votação no plenário virtual segue até sexta-feira (27).

Até o momento, votaram os seguintes ministros:

o relator, ministro Nunes Marques

Alexandre de Moraes

Cristiano Zanin

André Mendonça

Dias Toffoli

Flávio Dino

A ação foi movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e questiona a lei de 2021 de autoria do governo do Estado que, aprovada na Assembleia Legislativa, que encaminhou a venda da Corsan. O processo de privatização da companhia foi concluído em 2023.

“Os programas de desestatização configuram instrumento legítimo de concretização de políticas públicas voltadas à redefinição do papel do Estado na economia e ao incremento da eficiência administrativa, inserindo-se no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo e do Poder Legislativo”, argumentou, no seu voto, o relator do caso.

Na ação, o PT alegou que o governo do Estado decidiu o formato de privatização da empresa antes de obter a autorização legal da Assembleia Legislativa. O partido também questiona, entre outros elementos, o fato de ter sido retirada a exigência de plebiscito para a venda da companhia.

A constituição do Rio Grande do Sul foi alterada pelos deputados, a pedido do governo do Estado, para que a privatização não dependesse de consulta direta à população.

Anunciada em 2021 pelo governo do Estado e executada durante todo o ano de 2022, a privatização foi concluída em 7 de julho de 2023, com a assinatura do contrato de compra e venda. No ato, a Corsan passou às mãos do consórcio privado Aegea — líder no setor de saneamento no país.