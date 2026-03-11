STF determina prisão de cinco ex-membros da Polícia Militar do DF envolvidos nos atos de 8 de Janeiro

Coronel Fábio Augusto Vieira é um dos condenados no processo da trama golpista. PMDF / Divulgação

Cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), condenados no processo da trama golpista, tiveram prisão determinada nesta quarta-feira (11) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre eles está Fábio Augusto Vieira, comandante da corporação em 8 de janeiro de 2023.

A decisão do Supremo ocorre porque se esgotaram os recursos dos réus. Ou seja, não há mais possibilidade de reverter as condenações do quinteto. Eles foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As informações são do g1.

São eles:

Fábio Augusto Vieira : comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal em janeiro de 2023

: comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal em janeiro de 2023 Klepter Rosa Gonçalves : subcomandante-geral na época dos fatos

: subcomandante-geral na época dos fatos Jorge Eduardo Barreto Naime : coronel da PMDF

: coronel da PMDF Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra : coronel da PMDF

: coronel da PMDF Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues: coronel da PMDF

Cada um dos militares foi condenado a 16 anos de prisão, com a pena inicial em regime fechado, e perda de cargos públicos. O julgamento ocorreu em dezembro do ano passado, na Primeira Turma do STF, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Papudinha

Segundo o g1, os militares serão encaminhados para exame e avaliação médica no Instituto Médico Legal (IML). Após, deverão ser levados para a Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O quinteto, inicialmente, vai cumprir pena no mesmo complexo onde está detido o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvain Vasques.

Absolvidos

Apesar dos cinco condenados, a Primeira Turma do STF absolveu dois membros da Polícia Militar do Distrito Federal.