Política

Tentativa de golpe
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STF determina prisão de cinco ex-membros da Polícia Militar do DF envolvidos nos atos de 8 de Janeiro

Quinteto foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado

Zero Hora

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