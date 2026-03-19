Política

Banco Master
Notícia

Daniel Vorcaro é transferido para a Superintendência da Polícia Federal

A nova equipe de defesa de Vorcaro começou a conversar nesta semana com os órgãos de investigação e com o STF sobre a possibilidade de uma delação premiada

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS