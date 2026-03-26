- O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa na tarde desta quinta-feira (26) se mantém ou derruba a decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPI do INSS
- Na terça-feira (24), Mendonça determinou que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, fizesse a leitura do da prorrogação dos trabalhos em 48 horas
- A liminar de Mendonça estabelecia que, se a determinação não fosse cumprida, a presidência da comissão assumiria a decisão
- Como Alcolumbre não se manifestou, o presidente da CPI do INSS, Carlos Viana, anunciou a prorrogação dos trabalhos da comissão por 120 dias.
- O plenário do Supremo já formou maioria para derrubar a decisão. Desta forma, os trabalhos da CPI serão encerrados no sábado (28), tornando nula a continuidade dos trabalhos anunciada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG).
- A CPI do INSS investiga fraudes milionárias e descontos indevidos de benefícios de aposentados e pensionistas
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STF analisa decisão de Mendonça que prorrogou CPI do INSS; assista ao vivo
Plenário vai julgar determinação individual do ministro que ordenou continuidade dos trabalhos