Simone Tebet deixa MDB após quase 30 anos e anuncia filiação ao PSB para disputar o Senado

Tebet foi candidata à Presidência da República em 2022. EVARISTO SA / AFP

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou sua filiação ao PSB neste sábado (21). Ela deixou o MDB após quase 30 anos para disputar uma vaga no Senado na próxima eleição.

Tebet estava no MDB desde 1997. Foi prefeita de Três Lagoas (MS), vice-governadora do Mato Grosso do Sul e senadora pelo Estado. Em 2022, foi candidata à Presidência da República.

Agora, ao migrar para o PSB, ela passa a integrar o mesmo partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Em comunicado, o partido afirmou que "celebra a filiação de Simone Tebet com entusiasmo, respeito e senso de responsabilidade histórica. Sua decisão honra o nosso partido e engrandece um grupo político que almeja construir o futuro do país".

"Simone traz consigo uma combinação rara na vida pública brasileira: firmeza moral, experiência institucional, capacidade de dialogar com o Brasil real, coragem cívica e compromisso democrático. Advogada, professora, prefeita reeleita com 76% dos votos, vice-governadora, senadora, candidata à Presidência da República e ministra do Planejamento", diz a nota.

No dia 12 de fevereiro, Tebet já havia anunciado que iria disputar uma das vagas ao Senado por São Paulo. A declaração foi feita durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, realizado em Campo Grande.