Sicário, preso em operação do Banco Master, tem morte confirmada

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. PM-MG / Divulgação

A morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, foi confirmada por sua defesa. Ele foi um dos presos na operação que mirou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na última quarta (4).

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal. De acordo com os advogados, o óbito foi declarado às 18h55 de sexta-feira (6) após o encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado por volta das 10h15.

Sicário estava internado desde o dia da prisão, após tentar cometer suicídio na cela da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF). Segundo a corporação, ele foi encontrado desacordado na cela.

Os agentes que estavam no local "prestaram socorro imediato" ao preso, realizando procedimentos de reanimação, conforme a PF. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Sicário para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A PF chegou a confirmar que ele teria sofrido morte cerebral ainda na noite de quarta, mas a informação foi refutada pelo advogado da família, afirmando que ele estava vivo e internado no hospital.

Na quinta-feira (5), a PF abriu inquérito para investigar o caso.

"Sicário"

De origem espanhola, o termo "sicário" é utilizado para designar executor de crimes sob encomenda, especialmente homicídios, associado à figura de mercenário ou matador contratado.

Segundo a investigação do caso Master, o apelido indicaria a natureza de suas funções dentro do grupo, voltadas à execução de tarefas sensíveis, monitoramento de alvos e eventual operacionalização de medidas de intimidação determinadas por Vorcaro.

Sicário coordenava as atividades do núcleo denominado "A Turma", que incluíam:

Monitoramento de jornalistas e outras pessoas consideradas sensíveis aos interesses do grupo

e outras pessoas consideradas sensíveis aos interesses do grupo Obtenção ilegal de informações sigilosas , inclusive de sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol

, inclusive de sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol Levantamento de dados pessoais

Tentativa de neutralização de situações reputacionais adversas

Em troca desses serviços, ele receberia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro. Os pagamentos seriam feitos por Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do esquema.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).