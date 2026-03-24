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Senado aprova projeto que inclui misoginia na Lei do Racismo e eleva pena por injúria

Proposta cria punição específica para ofensas motivadas por ódio às mulheres; texto segue para votação na Câmara dos Deputados

Zero Hora

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