Senado aprova criação de cargos e reajustes no Judiciário

O aumento será aplicado de forma escalonada, com parcelas de 8% em 2026, 2027 e 2028. Carlos Moura / Agência Senado

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (18), três projetos para criar cargos e dar reajustes ao Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério Público da União (MPU), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Defensoria Pública da União serão beneficiados.

Um dos projetos concede reajuste salarial de 24% aos servidores do Judiciário. O aumento será aplicado de forma escalonada, com parcelas de 8% em 2026, 2027 e 2028.

O impacto estimado total é de R$ 243 milhões em 2026. As três propostas seguem para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conselho Nacional de Justiça

O Projeto de Lei 5.490/2025 cria 50 cargos efetivos de analista judiciário, 70 de técnico judiciário, além de 20 cargos em comissão (nível CJ-3) e cem funções comissionadas (nível FC-6).

A implementação, porém, será gradual e dependerá de autorização expressa na lei orçamentária anual. O impacto estimado é de cerca de R$ 40 milhões em três anos, sendo R$ 10 milhões em 2026.

O cronograma distribui nomeações e designações entre 2026, 2027 e 2028. Em 2026, por exemplo, estão previstos 10 analistas, 15 técnicos, 10 cargos CJ-3 e 50 funções FC-6. Em 2027, 15 analistas, 25 técnicos e 25 FC-6; e, em 2028, 25 analistas, 30 técnicos, 10 CJ-3 e 25 FC-6.

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O texto também determina que as despesas serão cobertas pelas dotações orçamentárias do próprio CNJ no Orçamento Geral da União e que a execução deverá respeitar a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

MPU e CNMP

O PL nº 3.879/2024 trata de reajuste dos vencimentos básicos e dos valores de cargos em comissão e funções comissionadas dos servidores do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O texto prevê reajuste escalonado em três parcelas sucessivas e cumulativas de 8%, com início em 1º de julho de 2026 e novas parcelas em 1º de julho de 2027 e 1º de julho de 2028. A relatora, Leila Barros (PDT-DF), afirmou, porém, haver um acordo com o governo para vetar os trechos dos reajustes de 2027 e 2028.

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Com isso, o reajuste só valerá para 2026, com impacto estimado de R$ 227 milhões. De acordo com Leila, o valor já está previsto no Orçamento.

Defensoria Pública da União

Já o Projeto de Lei nº 2004/2024 atualiza o Plano de Carreiras e Cargos dos servidores efetivos, com ajustes nos pontos das gratificações de desempenho da Defensoria Pública da União (DPU).