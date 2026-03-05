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Senado aprova aumento gradual da licença-paternidade para 20 dias 

O benefício poderá ser negado ou suspenso em situações de violência doméstica ou de abandono material, quando o pai deixa de prestar assistência financeira à criança

Zero Hora

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