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"Sem revanchismo", promete Bortoletti ao reassumir prefeitura de Viamão por decisão do TSE

Prefeito havia sido cassado pelo TRE no final de 2025, mas pôde retornar ao cargo após ministra do TSE derrubar medida

Gabriel Jacobsen

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