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Secretaria de Saúde afirma que estado de saúde de Sicário é gravíssimo

Sicário tentou cometer suicídio na cela da Superintendência Regional na quarta-feira (4). Ele foi preso em operação relacionada ao Banco Master

Zero Hora

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