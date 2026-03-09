"Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", diz Lula

Presidente sul-africano realiza visita ao Brasil e ainda terá agendas no Congresso Nacional. EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu investimentos na área de defesa como prevenção diante da escalada de conflitos no mundo. Disse que é preciso se preparar porque "qualquer dia alguém invade a gente".

A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9). O presidente sul-africano realiza visita de Estado ao Brasil. Foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã e depois almoçou no Itamaraty. Na sequência, estavam previstas agendas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula falou sobre acordos com a África do Sul na área de defesa. Disse que o país "poderá se tornar mercado relevante para a indústria de defesa" brasileira.

— Aqui (no Brasil) ninguém tem bomba nuclear, nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia e não para a guerra. Pensamos em defesa como dissuasão. Mas não sei se Ramaphosa percebe, se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente —disse Lula.

Segundo Lula, o Brasil tem uma necessidade similar à da África do Sul: