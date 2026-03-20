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Saiba o que é e como funciona a delação premiada

Trata-se de um meio de obtenção de prova, ou seja, um caminho para se chegar a provas reais. O que o colaborador diz precisa ser provado por elementos como documentos, recibos, dados bancários, fotos e gravações

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