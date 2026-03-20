Saiba o que é e como funciona a delação premiada

Poder Judiciário é quem homologa os termos da colaboração. Fellipe Sampaio / SCO/STF

A colaboração premiada, frequentemente chamada de delação premiada, tornou-se um elemento comum em processos de alta complexidade no Brasil: Lava-Jato, morte da vereadora Marielle Franco e tentativa de golpe de Estado (delação de Mauro Cid) são exemplos recentes. Mas o que define, tecnicamente, essa ferramenta e quais são os critérios para sua validade?

O que é a colaboração premiada?

A colaboração premiada é um instrumento jurídico processual e um meio de obtenção de prova, ou seja, um caminho para se chegar a provas reais. O que o colaborador diz precisa ser provado por elementos como documentos, recibos, dados bancários e gravações.

Trata-se de um instrumento por meio do qual um investigado ou réu, de forma voluntária — não há colaboração válida sob coação — e assistido por seu defensor, presta auxílio efetivo às autoridades em troca de benefícios como, por exemplo, redução de pena. Está fundamentada na Lei nº 12.850/2013, que dispõe sobre organizações criminosas.

Como funciona

Para que um acordo de colaboração seja firmado, ele deve percorrer etapas:

Proposta: o colaborador, assistido por seu advogado, manifesta o interesse em fornecer informações inéditas. Negociação: defesa e Ministério Público (ou Polícia Judiciária) discutem os termos e os benefícios. Assinatura do Termo: formaliza-se o que será entregue e o que será recebido em troca. Homologação: um juiz analisa a legalidade e a voluntariedade do acordo (o magistrado não participa das negociações).

Quem pode validar e o que é levado em consideração?

A validação cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. O juiz deve verificar se o colaborador agiu por livre e espontânea vontade e se o acordo cumpre os requisitos legais.

Diferença entre Colaboração e Delação

Embora os termos sejam usados de forma intercambiável, a doutrina jurídica faz uma distinção: a delação foca na entrega de comparsas, enquanto a colaboração é um termo mais amplo que abrange a entrega de documentos, provas materiais e auxílio na recuperação de ativos.

Quais são os benefícios que o colaborador pode receber?

Dependendo da eficácia das informações prestadas, os benefícios podem incluir:

Redução da pena em até dois terços;

em até dois terços; Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (serviços comunitários, por exemplo);

por restritiva de direitos (serviços comunitários, por exemplo); Perdão judicial (em casos de colaboração excepcional);

(em casos de colaboração excepcional); Regimes de cumprimento de pena mais brandos (aberto ou semiaberto).

Alguém pode ser condenado apenas com base em uma delação?

Não. A legislação brasileira proíbe que uma sentença condenatória seja fundamentada apenas na palavra do colaborador. A colaboração deve ser acompanhada de provas de corroboração, como extratos bancários, registros de mensagens, perícias ou depoimentos de testemunhas independentes.

O que acontece se o colaborador mentir ou omitir fatos?