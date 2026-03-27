Rodrigo Bacellar é preso novamente pela Polícia Federal

Rodrigo Bacellar (União Brasil), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (28). O mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Bacellar estava em sua casa, em Teresópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Deputado cassado, ele já tinha sido preso em dezembro, em uma investigação que apurava supostos vazamentos de informações de uma operação contra o Comando Vermelho (CV).
No entanto, a ação desta sexta-feira foi dentro do âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como "ADPF das Favelas". O processo que tramita no STF questiona a política de segurança pública do Rio de Janeiro, em razão da letalidade policial em comunidades.
O político foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio. As informações são do g1.
Cassado
Neste mês de março, Bacellar foi cassado e considerado inelegível junto com o ex-governador do Rio, Cláudio Castro (PL). O parlamentar foi citado como beneficiário do esquema que utilizava contratos temporários irregulares na Fundação Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para pagar cabos eleitorais.