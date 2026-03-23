Ratinho Júnior desiste de concorrer à Presidência da República

Ratinho Júnior (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (23), que vai terminar o mandato como governador do Paraná até dezembro de 2026. Na prática, ele desiste da pré-candidatura à presidência do Brasil, segundo o g1.
O nome do paranaense era cotado em discussões internas do PSD para as eleições presidenciais deste ano. Com a desistência, os pré-candidatos à presidência do Brasil pelo PSD são Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás.
Conforme o g1, um comunicado foi divulgado pelo gabinete do governador, informando que a decisão foi tomada na noite de domingo (22), "após profunda reflexão com a família". O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, foi oficialmente comunicado nesta segunda.