Ratinho Júnior desiste de concorrer à Presidência da República

Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Assembelia Legislativa do Paraná / Divulgação

Ratinho Júnior (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (23), que vai terminar o mandato como governador do Paraná até dezembro de 2026. Na prática, ele desiste da pré-candidatura à presidência do Brasil, segundo o g1.

O nome do paranaense era cotado em discussões internas do PSD para as eleições presidenciais deste ano. Com a desistência, os pré-candidatos à presidência do Brasil pelo PSD são Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás.

Leia Mais Em visita a Porto Alegre, Kassab diz que candidato do PSD à Presidência sai até fim do mês