Quem são os pré-candidatos à Presidência da República

Palácio do Planalto, sede do poder Executivo. Fábio Rodrigues Pozzebom / Agencia Brasil/Divulgação

O Brasil tem, até o momento, seis pré-candidatos à Presidência da República. O status de pré-candidatura se mantém até agosto, quando os partidos oficializam as escolhas em convenção e realizam o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início da campanha.

As eleições presidenciais de 2026 começam a ganhar contornos de uma disputa marcada pela tentativa de Luiz Inácio Lula da Silva emplacar um quarto mandato e pela reorganização das forças de oposição.

Dia 4 de abril (seis meses antes do 1º turno) é a data-limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham o registro do respectivo estatuto no TSE. A seguir, confira os nomes cotados para a disputa.

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Quem são os pré-candidatos à presidência até agora

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Luiz Inácio Lula da Silva é atual presidente do Brasil. Valter Campanato / Agência Brasil / Divulgação

Aos 80 anos, o atual presidente confirmou sua disposição para buscar um inédito quarto mandato. Lula ancora sua pré-candidatura na defesa do seu legado social e na estabilidade das instituições. Estrategicamente, o petista monitora o crescimento da rejeição em setores da classe média e busca reforçar alianças no Nordeste.

Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro. Evaristo Sa / AFP

O senador pelo Rio de Janeiro foi ungido como o "candidato do bolsonarismo" por meio de uma carta escrita à mão pelo pai, Jair Bolsonaro, lida publicamente em dezembro de 2025. Flávio assume a missão de herdar o capital político do ex-presidente, focando em pautas conservadoras.

Ronaldo Caiado (PSD)

Ronaldo Caiado foi o escolhido do PSD em uma disputa interna. Camila Hermes / Agencia RBS

Atual governador de Goiás, Caiado foi oficializado nesta semana pelo PSD, partido de Gilberto Kassab, após uma disputa interna. Veterano na política, ele aposta no discurso de eficiência administrativa, segurança pública e em uma "anistia ampla" para pacificar o país, tentando se consolidar como a alternativa viável da direita.

Romeu Zema (Novo)

Romeu Zema é governador de Minas Gerais. Duda Fortes / Agencia RBS

O governador de Minas Gerais mantém sua pré-candidatura baseada no modelo de gestão privada e na austeridade fiscal. Zema busca atrair o eleitorado liberal e empresários que desejam uma terceira via distante da polarização direta entre o PT e o bolsonarismo.

Aldo Rebelo (DC)

Aldo Rebelo é filiado ao Democracia Cristã. Mauricio Concatto / Divulgação

Ex-ministro de Lula e Dilma, mas agora filiado ao Democracia Cristã (DC), Rebelo defende o reequilíbrio entre os três poderes e uma agenda focada na soberania nacional e no desenvolvimento da Amazônia. Aldo tem se destacado por atrair o apoio de setores militares e do agronegócio.

Renan Santos (Missão)

Renan Santos é lider do Movimento Brasil Livre (MBL). Instagram / Arquivo Pessoal

Líder do Movimento Brasil Livre (MBL) e agora presidente do Partido Missão, Renan Santos surge como a aposta da direita liberal da Geração Z. Sua pré-candidatura é pautada pelo combate ao crime organizado e por reformas administrativas radicais que visam reduzir a estrutura dos municípios e do Estado brasileiro.

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Daciolo foi candidato em 2018. Nelson Almeida / AFP