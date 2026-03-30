Nascido em Anápolis (GO), Caiado é casado e pai de quatro filhos. Secom / Governo de Goiás/Divulgação

Durante entrevista coletiva que contou com a presença do presidente da sigla, Gilberto Kassab, o governador de Goiás agradeceu aos adversários da disputa interna e decidiu oficialmente se apresentar:

— Para aqueles que não me conhecem, eu quero aqui me apresentar. Sou Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás, terminando meu mandato na data de amanhã, fui parlamentar por cinco mandatos como deputado, um mandato como senador da República. Encerrando agora o meu segundo mandato de governador — resumiu o pré-candidato do PSD.

Quem é Caiado?

Ronaldo Caiado, 76 anos, é médico ortopedista com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de ter se especializado em coluna vertebral em Paris, na França. Nascido em Anápolis (GO), é casado e pai de quatro filhos.

A vida política do pré-candidato do PSD foi feita no Estado goiano, onde é governador desde 2019. Foi o primeiro governador de lá eleito e reeleito em primeiro turno, nas eleições de 2018 e 2022.

Em 1989, candidatou-se à presidência da República pelo PSD, recebendo menos de 1% dos votos. O resultado fez Caiado ficar no 10º lugar no pleito.

No segundo turno, apoiou Fernando Collor, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), vencedor da eleição na disputa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No ano seguinte, Caiado se candidatou à Câmara dos Deputados e foi eleito como o parlamentar mais votado de Goiás, com 98.256 votos.

Caiado retornou à Câmara, em 1998, e foi novamente um dos mais votados no Estado. Desde então, foi reeleito outras três vezes para o legislativo federal: 2002, 2006 e 2010.

Em 2014, concorreu ao Senado pelo Democratas e se elegeu com 47,57% dos votos válidos.

“Apaixonado por minha família, meu Estado e meu País" e "#CoragemParaEndireitarOBrasil” são os textos usados pelo político nas redes sociais.

Alinhamento ideológico

Representante de uma oligarquia rural que historicamente manteve forte influência na política de Goiás, Caiado sempre se manteve à direita do espectro político. Embora tenha rompido com o então presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, logo buscou reconciliação.

Nos últimos meses, faz da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e pela trama golpista uma de suas principais promessas de campanha. A segurança pública, com maior rigor penal, também se assemelha à plataforma eleitoral do PL.

Caiado buscou o PSD após pressentir que não conseguiria ser candidato pelo União Brasil, partido que sucedera o DEM e o PFL, legendas às quais esteve atrelado por mais de 30 anos.