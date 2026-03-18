Quem é Martha Graeff, gaúcha ex-noiva de Daniel Vorcaro e alvo de CPI no caso Banco Master

Martha Graeff, 40 anos, natural de Porto Alegre, virou notícia nacional depois que mensagens trocadas com o ex-noivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foram reveladas por uma quebra de sigilo judicial.
Nos diálogos, o banqueiro relatava à gaúcha encontros reservados com ministros, parlamentares e autoridades do Judiciário. Martha não é investigada pela Polícia Federal (PF).
O fato de Vorcaro usar o WhatsApp dela para registrar articulações políticas colocou a influenciadora no centro de uma das maiores crises do sistema financeiro brasileiro nos últimos anos.
Ela foi convocada pela CPI do Crime Organizado do Senado e tem depoimento marcado na CPI do INSS na próxima segunda-feira (23).
De Porto Alegre para Miami
Martha saiu do Rio Grande do Sul ainda jovem e mora fora do Brasil há cerca de 20 anos, hoje em Miami.
No Brasil, ficou conhecida em 2011 como repórter do Domingão do Faustão, na Globo, onde entrevistou artistas como Fernanda Souza e Rodrigo Sant'Anna. Depois disso, a carreira seguiu pela moda internacional.
No Instagram, onde tem 709 mil seguidores, ela posta rotina de viagens, rituais de beleza, idas à academia e campanhas de produtos de luxo, sempre em inglês.
A bio do perfil diz: "Estarei surfando aos 80 anos." Entre os seguidores estão Bruna Marquezine, Eliana e Sabrina Sato. Ela tem amizade próxima com a empresária Camila Coelho e com Isabela Grutman.
Longevidade como negócio
Martha transformou o estilo de vida em empresa. É cofundadora da Happy Aging, marca de bem-estar que vende um "shot da longevidade" com ingredientes como resveratrol e ceramidas.
Em novembro de 2024, foi capa da revista Forbes Life com o tema do envelhecimento saudável.
No campo social, comanda a ONG Bazaar for Good, criada em 2018 com a artista Danié Gomez-Ortigoza. No ano passado, a iniciativa arrecadou R$ 3,7 milhões para a reconstrução após as enchentes no Rio Grande do Sul e para apoiar crianças no sistema carcerário do México.
Relacionamentos conhecidos
Antes de Vorcaro, Martha já havia namorado o deputado federal Aécio Neves (PSDB), em 2017. Foi casada com o ex-jogador de basquete da NBA Rony Seikaly, com quem tem uma filha de seis anos.
O noivado com o banqueiro terminou quando ele foi preso pela primeira vez, em novembro de 2025.
Segundo a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Martha não suportou a pressão pública gerada pelo caso do Banco Master. A assessoria da empresária confirmou a separação e informou que ela não vai ao Brasil há alguns meses.
No dia em que Vorcaro foi preso novamente pela PF, em 4 de março, Martha publicava no Instagram uma foto fazendo propaganda de uma marca de roupas esportivas, sem mencionar o que acontecia em São Paulo.