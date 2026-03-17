Política

Investigação

Quem é Gorete Pereira, deputada que usará tornozeleira após operação sobre fraudes no INSS

Parlamentar de 73 anos, que foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, filiou-se ao MDB no início deste ano

Estadão Conteúdo

Geovanna Hora

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS