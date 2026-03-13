Quadro de saúde de Bolsonaro é estável, mas não há previsão de alta, diz equipe médica

Na manhã desta sexta, Bolsonaro chegou à casa de saúde com dificuldade de respirar. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Após Jair Bolsonaro ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI) nesta sexta-feira (13), os médicos do ex-presidente informaram que ele está estável, mas que ainda não há previsão de alta. As informações são de O Globo.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, com quadro de "pneumonia aguda".

Na manhã desta sexta (13), o paciente chegou à casa de saúde com dificuldade de respirar, mas agora já consegue ter uma oxigenação melhor, inclusive em índices de saturação no sangue.

— (Bolsonaro) chegou com muita falta de ar, melhorou e está estável agora. Não houve necessidade de intubação — afirmou o cardiologista Leandro Echenique.

Os médicos afirmaram em coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira que o quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral é o mais grave que ele já enfrentou e que há risco potencialmente fatal.

“Uma pneumonia aspirativa pode evoluir para uma insuficiência respiratória e, se você não intervir, o paciente pode morrer”, disse o médico Claudio Birolini. “No momento, a situação do ex-presidente Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal surge nessas circunstâncias.”

As operações no sistema digestivo do ex-presidente, feitas após a facada que recebeu em 2018, representam um risco constante para a "broncoaspiração", segundo os profissionais.

Isso ocorre porque o ex-presidente sofre com refluxos e há o risco de que os líquidos expelidos sejam aspirados. A situação eleva o risco de infecção bacteriana, como a pneumonia contraída.

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Os médicos apontaram o refluxo gastroesofágico como fator causador do quadro. “Nós já havíamos alertado nos relatórios do risco de pneumonia aspirativa pelas questões do refluxo. E, novamente, estamos aí tendo que lidar com essa situação, que é bastante crítica e que realmente põe em risco a vida do paciente”, disse Birolini.

Ainda sem previsão de alta da UTI, o ex-presidente permanece sob monitoramento intensivo da equipe médica. Conforme o boletim mais recente, também não há um prazo definido para a recuperação completa, que tende a ocorrer de forma mais lenta.

O tratamento inclui o uso de antibióticos, com duração estimada entre sete e 14 dias, período considerado necessário para o controle da infecção.

Cumprimento de pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e atualmente cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.