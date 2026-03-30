PSD lança pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República 

Kassab (E) anunciou Caiado (D) como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD em ato em São Paulo na tarde desta segunda-feira. ALOISIO MAURICIO / 2915229

O PSD confirmou que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (30) em entrevista coletiva que contou com a presença de Caiado e do presidente da sigla, Gilberto Kassab.

O governador de Goiás começou o pronunciamento agradecendo aos adversários da disputa interna pela candidatura. Na sequência, Caiado decidiu oficialmente se apresentar:

— Para aqueles que não me conhecem, eu quero aqui me apresentar. Sou Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás, terminando meu mandato na data de amanhã, fui parlamentar por cinco mandatos como deputado, um mandato como senador da República. Encerrando agora o meu segundo mandato de governador — resumiu o pré-candidato do PSD.

Caiado, posicionado politicamente à direita, criticou a polarização:

— Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim, pode.

O caminho, segundo o pré-candidato, é "pacificando" o país, e anunciou a primeira coisa a fazer caso seja eleito:

— Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e irrestrita replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe.

Caiado também adiantou algumas diretrizes sobre seu plano de governo. Elencou o incentivo à mineração de terras raras como forma de alavancar a economia, destacou que irá atrás das melhores "cabeças" em todos os cantos do país para compor a equipe de governo. Também falou da experiência na segurança pública do Estado e que pretende se dedicar igualmente a esta pauta em todo o Brasil caso seja eleito.

— Em Goiás, vocês todos sabem, bandido não se cria.

Kassab disse que escolha foi difícil

Nos últimos meses, Ratinho Júnior era apontado como favorito para representar a sigla na corrida presidencial. Porém, no começo da semana passada, anunciou que permaneceria no atual cargo, de governador do Paraná, até o final do mandato.

— Essa escolha difícil é um privilégio, porque é um privilégio para o partido ter a oportunidade de definir uma escolha tendo três excelentes candidatos. Três governadores muito bem avaliados nos seus Estados, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite e o governador Ronaldo Caiado. Mas o tempo foi passando e acabamos nos definindo por Ronaldo Caiado — disse Kassab.

— Eu agradeço a participação junto ao governador Ratinho Júnior, agradeço a participação junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que todos eles fizeram uma gestão competente em seus Estados — retribuiu Caiado.

Quem é Ronaldo Caiado

Médico cirurgião especializado especializado em coluna vertebral, Ronaldo Caiado começou a carreira política em 1989, quando foi candidato à Presidência da República pela primeira vez.

Foi deputado federal por Goiás por cinco mandatos (de 1991 a 1995 e de 1999 a 2015) e em 2014 foi eleito senador.