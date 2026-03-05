Primeira Turma do STF forma maioria para manter Bolsonaro preso na Papudinha

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha em 15 de janeiro. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Com o voto do ministro Cristiano Zanin, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (5), para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso no 19º Batalhão da Polícia Militar de Brasília — a Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda. As informações são do g1.

Mais cedo, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado pela manutenção da prisão de Bolsonaro na Papudinha.

Com Zanin, são três três votos a zero para manter o ex-presidente na Papudinha. Apenas a ministra Cármen Lúcia ainda não registrou seu voto no plenário virtual.

A Primeira Turma começou a analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que manteve Bolsonaro na Papudinha nesta quinta. O magistrado rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente para que ele fosse transferido para prisão domiciliar.

Pedido de prisão domiciliar

A defesa de Bolsonaro argumenta que o ex-presidente apresenta grave quadro de saúde e por isso seria mais seguro cumprir a pena em sua casa. No entanto, Moraes refutou o pedido sob a justificativa de que a perícia médica realizada pela Polícia Federal apontou que o ex-presidente não necessita de transferência para hospital no atual momento. O documento também reconhece que Bolsonaro tem "quadro clínico de alta complexidade".

Na decisão, o ministro observa que Bolsonaro não cumpre requisitos para ganhar o benefício da prisão domiciliar. Para embasar o entendimento, ele cita tentativas de fuga do ex-presidente e a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica quando ele estava em prisão domiciliar.

Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha em 15 de janeiro deste ano, após determinação de Moraes.

Condenação

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em setembro do ano passado por golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Ele foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.