Preso em operação do Banco Master, Sicário comete suicídio, afirma PF

Segundo a investigação, Sicário integrava o "braço armado" da organização criminosa da qual Vorcaro fazia parte. PM-MG / Divulgação

Alerta: a reportagem trata de temas como suicídio e saúde mental. Se você está passando por problemas, veja onde buscar ajuda no fim do texto.

A Polícia Federal afirmou que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido de Sicário, cometeu suicídio na cela da Superintendência Regional de Minas Gerais nesta quarta-feira (4). A Secretaria Estadual de Saúde do Estado afirmou, segundo o g1, que o Hospital João XXIII estava iniciando o protocolo para confirmar morte cerebral de Sicário por volta das 21h45min.

Sicário foi preso na manhã desta quarta em operação relacionada ao Banco Master. Investigações apontam que ele integrava o "braço armado" da organização criminosa que, segundo a Polícia Federal (PF), é chefiada por Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.

Ele foi encontrado desacordado na cela. Os agentes que estavam no local "prestaram socorro imediato" ao preso, realizando procedimentos de reanimação, segundo a PF. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Sicário para o Hospital João XXIII, Belo Horizonte.

"A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator no Supremo Tribunal Federal e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Será aberto procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato", diz nota da PF.

Leia Mais Mensagens no celular de Vorcaro citam ameaças de agressão para intimidar jornalista

De acordo com a investigação do caso do Banco Master — que apura fraude bilionária —, Sicário executava ordens de intimidação física e moral, monitoramento de alvos e extração ilegal de dados em sistemas sigilosos.

Daniel Vorcaro também voltou a ser preso pela PF nesta quarta-feira, durante nova fase da Operação Compliance Zero.

"Sicário"

De origem espanhola, o termo "sicário" é utilizado para designar executor de crimes sob encomenda, especialmente homicídios, associado à figura de mercenário ou matador contratado.

Segundo a investigação, o apelido indicaria a natureza de suas funções dentro do grupo, voltadas à execução de tarefas sensíveis, monitoramento de alvos e eventual operacionalização de medidas de intimidação determinadas por Vorcaro.

Sicário coordenava as atividades do núcleo denominado "A Turma", que incluíam:

Monitoramento de jornalistas e outras pessoas consideradas sensíveis aos interesses do grupo

e outras pessoas consideradas sensíveis aos interesses do grupo Obtenção ilegal de informações sigilosas , inclusive de sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol

, inclusive de sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol Levantamento de dados pessoais

Tentativa de neutralização de situações reputacionais adversas

Em troca desses serviços, Mourão recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro. Os pagamentos seriam feitos por Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do esquema.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).