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Presidente nacional do PT reafirma cobrança por palanque único com PDT no RS: "Já deixei mais do que claro para o Edegar Pretto"

A Zero Hora, Edinho Silva defendeu prioridade à construção de aliança em torno de Lula. Articulação pode abrir caminho para apoio petista a Juliana Brizola

Fábio Schaffner

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