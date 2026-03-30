Política

Operação Compliance Zero
Notícia

Presidente de empresa que arrematou imóvel do Hospital Beneficência Portuguesa é investigado em operação que prendeu Vorcaro

Thiago Assumpção Henriques lidera a AFC Holding, compradora do prédio histórico em Porto Alegre; Henriques também tem relações empresariais com a família do dono do Banco Master, sob investigação devido às supostas fraudes da instituição financeira

Carlos Rollsing

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