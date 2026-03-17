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Por falta de quórum, deputados estaduais adiam votação de reajuste salarial do magistério

Pela manhã, professores e dirigentes do Cpers Sindicato marcaram presença na Praça da Matriz na expectativa de pressionar por alterações no projeto 

Paulo Rocha

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