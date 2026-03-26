STF derruba prorrogação da CPI do INSS

Ministros divergiram da decisão de Mendonça (C). Rosinei Coutinho / STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a prorrogação do prazo de término da CPI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no Congresso. Os ministros estiveram reunidos em sessão plenária na tarde desta quinta-feira (26) para discutir a matéria. O placar ficou em oito votos a dois por encerrar a comissão parlamentar no próximo sábado (28).

Em decisão monocrática e de caráter liminar, o ministro André Mendonça determinou, na segunda-feira (23), que a comissão fosse prorrogada por mais 120 dias e deu 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficializar decisão.

Diante dos colegas de plenário, nesta quinta-feira Mendonça reiterou sua posição em favor da prorrogação da comissão e defendeu a continuidade dos trabalhos como resposta a um "roubo de bilhões de reais". O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator.

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No entanto, os demais ministros votaram contra o prazo elástico para os trabalhos no Poder Legislativo federal.

Foram contrários:

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Nunes Marques

Cristiano Zanin

Alexandre de Moraes

Flávio Dino

Gilmar Mendes

Edson Fachin

A favor:

André Mendonça

Luiz Fux

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