Política

"Medida cautelar"
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PGR se defende após crítica de Mendonça em ordem de prisão de Vorcaro e diz que análise do MP não é mera formalidade

Segundo Gonet, "a gravidade do delito, como ensina a boa jurisprudência do STF, não basta em si para justificar toda e qualquer medida cautelar"

Zero Hora

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