PGR denuncia ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual a Anielle Franco

Silvio Almeida (E) e Anielle Franco (D). Camila Hermes, MAURO PIMENTEL / Agencia RBS, AFP

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por importunação sexual a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A denúncia foi apresentada em 4 de março pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e está sob sigilo. A relatoria é do ministro André Mendonça.

No documento, Gonet sustenta que há indícios de que respaldam o relato de Marielle, entre eles o depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O diretor estava presente na reunião onde teria ocorrido o caso, em maio de 2023.

A defesa de Almeida afirmou ao portal g1 que ainda não foi notificada e que vai aguardar para se manifestar. Ao longo da investigação, ele negou as acusações.

O ex-ministro foi exonerado em setembro de 2024 após a divulgação das denúncias de Anielle. Ela prestou depoimento em outubro de 2024. No mesmo mês, em entrevista ao Fantástico, a ministra falou sobre o caso.

— Durou alguns meses, assim, mais de ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria. E vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar — disse a ministra da Igualdade Racial, na ocasião.

No início de 2025, durante as investigações, Silvio Almeida chegou a depor por mais de duas horas à Polícia Federal. Em entrevista ao UOL, no ano passado, disse que Anielle teria "se perdido no personagem" e caído em uma armadilha política.