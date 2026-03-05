PF cumpre mandados contra criminosos que teriam acessado dados de Moraes ilegalmente

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (5) uma operação contra um grupo criminoso suspeito de obter, adulterar, comercializar e disseminar ilegalmente dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas.
De acordo com a Folha de S.Paulo, uma das vítimas da organização é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Operação Dataleaks cumpre quatro mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária em São Paulo, Tocantins e Alagoas.
As investigações começaram após uma base de dados não oficiais ser identificada pela PF. O abastecimento desta base era feito por meio de acessos indevidos a sistemas e plataformas do governo.
Segundo a corporação, os alvos podem responder por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.