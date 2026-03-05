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PF abre inquérito para investigar tentativa de suicídio de Sicário, preso no caso Master

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão havia sido detido na quarta-feira e foi encontrado desacordado na cela

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