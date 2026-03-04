PEC da Segurança vai ser votada na Câmara nesta quarta-feira; trecho sobre maioridade penal fica de fora

Motta concede entrevista ao lado dos deputados Mendonça Filho (D) e Aluísio Mendes. Reprodução / Youtube: Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a PEC da Segurança Pública será votada nesta quarta-feira (4) diretamente no plenário, sem votação na comissão especial.

Por meio de acordo entre o governo e o relator do texto, deputado Mendonça Filho (União-PE), o tema da redução da maioridade penal foi retirado do texto. Segundo Motta, o objetivo é discutir uma pauta estrutural.

— A decisão da presidência é avocar a PEC direto ao plenário para que ela seja deliberada no dia de hoje — afirmou Motta.

Para convencer o relator, Motta argumentou sobre a possibilidade de que toda a PEC fosse rejeitada no Senado caso a redução da maioridade penal estivesse presente.

Mendonça disse estar seguro de que, na Câmara, a redução da maioridade seria aprovada, apesar de enfrentar duras críticas da esquerda.