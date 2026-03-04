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PEC da Segurança vai ser votada na Câmara nesta quarta-feira; trecho sobre maioridade penal fica de fora

Presidente da Casa, Hugo Motta decidiu levar o texto diretamente ao plenário, sem votação na comissão especial

Zero Hora

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