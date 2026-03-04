PEC da Segurança: Câmara vota proposta nesta quarta-feira sob impasse da maioridade penal

Mendonça Filho é o relator da proposta. Marina Ramos / Câmara dos Deputados / Divulgação

A comissão especial e o plenário da Câmara dos Deputados têm votações previstas para esta quarta-feira (4) em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O texto atual, relatado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), enfrenta resistência da base governista e de partidos de esquerda, que tentam retirar a redução da maioridade penal (de 18 para 16 anos) do relatório final.

O impasse se intensificou após reuniões de articulação no Palácio do Planalto e encontros diretos com o relator na tarde de terça-feira (3). Mendonça Filho afirmou que "refletiria" sobre o ponto da maioridade até a manhã de hoje, antes do início da sessão na comissão, marcada para iniciar às 10h.

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A análise na comissão especial é o segundo passo na tramitação de uma PEC. O texto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta, em termos gerais, é encampada pelo governo federal para reformular o combate ao crime organizado e aumentar a participação da União na segurança pública.

Próximos passos

Caso seja aprovada na Comissão Especial, a PEC segue para o plenário, onde precisa de 308 votos em dois turnos de votação por se tratar de uma alteração constitucional.

Os dois lados do debate no Congresso

A divergência central reside na desidratação da proposta original enviada pelo governo federal e na inclusão de temas de endurecimento penal pelo relator.

A visão do Governo: o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) , sinalizou a busca por consenso para evitar uma derrota ou o travamento da pauta.

"Há a necessidade de tirar a questão da redução da maioridade penal. Vamos fazer dezenas de reuniões para buscar um consenso. Se não der, acho que o ambiente não está fácil", afirmou.

o líder do governo na Câmara, , sinalizou a busca por consenso para evitar uma derrota ou o travamento da pauta. "Há a necessidade de tirar a questão da redução da maioridade penal. Vamos fazer dezenas de reuniões para buscar um consenso. Se não der, acho que o ambiente não está fácil", afirmou. A posição da Oposição/Independente: Partidos como PSOL e Rede ameaçam obstruir a votação caso o texto não seja alterado.

A proposta mudou significativamente desde sua concepção pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski. Veja as principais diferenças:

Proposta Original (Governo)

Maioridade Penal

Não previa alteração

Polícia Rodoviária Federal

Transformação em Polícia Viária Federal (ampliação de tarefas)

Papel da União

Centralização e diretrizes nacionais via SUSP

Poder do Legislativo

Sem previsão específica

Relatório Atual (Mendonça Filho)

Maioridade Penal

Redução de 18 para 16 anos

Polícia Rodoviária Federal

Foco no combate a facções criminosas

Papel da União

Blindagem da autonomia dos Estados contra influência federal