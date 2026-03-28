Política

Sob investigação

O que se sabe sobre a acusação de estupro contra o relator da CPI do INSS; veja versões

Denúncia veio à tona durante a leitura do relatório da comissão, apresentado e votado nesta sexta-feira

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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