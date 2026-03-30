O que os colunistas de GZH disseram sobre escolha de Caiado como pré-candidato à Presidência pelo PSD

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou oficialmente na tarde de segunda-feira (30) na sede do partido, em São Paulo, que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato da sigla nas eleições de outubro. Preterido na escolha do PSD à Presidência da República, o governador Eduardo Leite concentra suas atenções agora no Rio Grande do Sul. O governador vai se dedicar à própria sucessão e à conclusão do mandato.
No último domingo (29), Kassab esteve em Porto Alegre participando de um evento de de lideranças políticas. No ato político, o PSD filiou três deputados estaduais: Ernani Polo e Frederico Antunes, egressos do PP, e Aloísio Classmann, que deixou o União Brasil.
Confira o que colunistas de GZH disseram
Andressa Xavier
Rosane de Oliveira
Rodrigo Lopes
Saída de Leite da corrida presidencial mostra que polarização ainda é inquebrantável no Brasil — e terceira via é uma miragem