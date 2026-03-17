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O que é a sala-cofre, local que armazena dados sigilosos de Daniel Vorcaro e do caso Master na CPMI do INSS

Presidente da comissão pediu que a Polícia Legislativa investigue possível entrada de câmera no espaço

Zero Hora

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