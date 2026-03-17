O que é a sala-cofre, local que armazena dados sigilosos de Daniel Vorcaro e do caso Master na CPMI do INSS

Entrada da sala-cofre, no Senado. Geraldo Magela / Agência Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS vai solicitar que a Polícia Legislativa do Senado apure a suposta entrada de uma câmera na sala-cofre onde ficam armazenados dados das quebras de sigilo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A medida, confirmada nesta terça-feira (17), acontece um dia depois de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibir o acesso ao material, a fim de preservar conteúdos pessoais do banqueiro.

Também nesta terça, o Banco Central (BC) confirmou a liquidação extrajudicial de uma empresa do grupo de Vorcaro (veja mais abaixo). O empresário, preso desde o início do mês, é suspeito de comandar uma organização criminosa responsável por um rombo de R$ 50 bilhões no sistema financeiro.

O que é a sala-cofre

A sala-cofre é um espaço no Senado destinado ao acesso a informações de investigações sigilosas, como o caso do Banco Master. Documentos extraídos pela Polícia Federal (PF) de celulares de Vorcaro foram entregues à CPMI, que armazenou os dados nesse local.

Somente deputados e senadores integrantes da comissão, além de um assessor de cada um desses parlamentares, podem ingressar na sala-cofre. O espaço conta com sete computadores e funciona das 9h às 21h, com monitoramento 24 horas.

Informações pessoais

Entre os arquivos armazenados no local estariam conteúdos pessoais do banqueiro. Na decisão de segunda, André Mendonça determinou, com efeitos imediatos, "que ninguém tenha acesso ao material armazenado na sala-cofre da CPMI do INSS referente aos equipamentos e documentos apreendidos do investigado Daniel Bueno Vorcaro".

Mendonça ordenou ainda que a PF, em conjunto com a presidência da CPMI, retirasse os equipamentos da sala-cofre para realizar uma nova triagem do conteúdo. O objetivo é separar dados de caráter estritamente privado, que não devem ser compartilhados com a comissão, dos pertinentes à investigação.

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Vazamento de dados

A suspeita de vazamento de informações sigilosas levou o presidente da CPMI a pedir a investigação da Polícia Legislativa. A comissão teme que o acesso a dados pessoais de Vorcaro provoque uma eventual anulação de provas.

— O que nós sabemos é que, infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do senhor Daniel Vorcaro, que poderiam inviabilizar as provas — disse o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI.

Senador Carlos Viana preside CPMI do INSS. Roque Sá / Agência Senado

Emendas para igreja de cunhado de Vorcaro

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Viana confirmou ter destinado R$ 3,6 milhões em emendas para a sede da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, em 2019. O parlamentar, contudo, negou ter relação com Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e pastor da igreja.

— Ajudei dezenas de fundações. O governo deve muito às igrejas pelas assistências sociais em presídios — afirmou o presidente da CPMI.

De acordo com as investigações, Zettel seria o operador financeiro do grupo de Vorcaro e teria atuado na operacionalização de pagamentos ilícitos, na estruturação de contratos simulados para lavagem de dinheiro e no financiamento das atividades de vigilância. Foi preso em março de 2026.

Em 2022, Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro para presidente e de Tarcísio Gomes de Freitas para governador de São Paulo. Doou R$ 3 milhões para Bolsonaro e R$ 2 milhões para Tarcísio.

Liquidação de empresa

Daniel Vorcaro está preso por suspeita de comandar organização criminosa. Banco Master / Divulgação

O BC decretou nesta terça a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo SA. A instituição estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro de 2025, quando o Master foi liquidado. O Raet tinha duração de 120 dias e venceria na quarta-feira (18).

Apesar do nome "banco", o Master Múltiplo não funcionava como um banco tradicional voltado ao público geral. Na prática, a instituição atuava nos bastidores do sistema financeiro, com operações entre empresas, estruturação de crédito e apoio às atividades de outras companhias do próprio grupo.

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Sexto elo

A instituição é a sexta ligada ao Master a sofrer impactos em meio às investigações, apontou a colunista Marta Sfredo:

Como o Master Múltiplo não captava recursos, o efeito da liquidação para o sistema financeiro deve ser menor.

MARTA SFREDO Isso significa, por exemplo, que não vai demandar mais recursos do já dilapidado Fundo Garantidor de Créditos (FGC).